Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Au-delà du wax et du boubou, comment le média Africa Fashion Tour change le regard sur la créativité africaine

par Joel Hevi
La mode africaine a longtemps été réduite au wax, au boubou, à l'artisanat. Mais sur le continent, une autre histoire se dessine. Des créateurs africains habillent des stars mondiales.


Lire l'article complet

© Global Voices -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Un ex-ministre guinéen, condamné dans l’affaire du massacre du stade, décède en prison
~ Hongrie : Retraites insuffisantes pour les personnes âgées
~ « Une torture qui ne s'arrête jamais » : les violences sexuelles du passé restent impunies au Sri Lanka
~ Gaza : un enfant tué chaque jour depuis le cessez-le-feu
~ Ukraine : l’ONU a besoin de 2,3 milliards de dollars pour aider des millions de personnes cette année
~ Iran : des hôpitaux « débordés » par l’afflux de blessés, dont des enfants
~ Boissons sucrées, alcool : l’OMS alerte sur une fiscalité qui favorise maladies et violences
~ Les stablecoins présentent des risques. Il faut rapidement les encadrer
~ « Stranger Things » : pourquoi le final divise tant les fans
~ Relocalisations industrielles : ces acheteurs qui font (ou défont) le « Made in France »
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter