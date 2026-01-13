Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

« Une torture qui ne s'arrête jamais » : les violences sexuelles du passé restent impunies au Sri Lanka

Les violences sexuelles liées au conflit au Sri Lanka restent largement impunies plus de 15 ans après la fin de la guerre civile, et les survivant(e)s se voient toujours refuser la justice, la reconnaissance et des réparations, selon un nouveau rapport publié mardi par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH).


Lire l'article complet

© Nations Unies -
