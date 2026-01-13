Tolerance.ca
Gaza : un enfant tué chaque jour depuis le cessez-le-feu

Depuis le cessez-le-feu qui a débuté le 10 octobre 2025, plus de 100 enfants ont été tués à Gaza, soit environ un par jour. Ce bilan, basé sur les informations disponibles, sous-estime probablement le nombre réel de victimes, car de nombreux cas restent non documentés, a indiqué mardi une agence humanitaire de l’ONU.


