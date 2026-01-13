Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Ukraine : l’ONU a besoin de 2,3 milliards de dollars pour aider des millions de personnes cette année

Alors que la guerre en Ukraine est sur le point d'entrer dans sa cinquième année, l’ONU et ses partenaires lancent un appel d’urgence pour lever 2,3 milliards de dollars en 2026. L’objectif est d’apporter une aide vitale à 4,1 millions de personnes, dont des millions de déplacés, en leur fournissant nourriture, soins, abris et protection face à la crise humanitaire sans fin. 


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Gaza : un enfant tué chaque jour depuis le cessez-le-feu
~ Iran : des hôpitaux « débordés » par l’afflux de blessés, dont des enfants
~ Boissons sucrées, alcool : l’OMS alerte sur une fiscalité qui favorise maladies et violences
~ Les stablecoins présentent des risques. Il faut rapidement les encadrer
~ « Stranger Things » : pourquoi le final divise tant les fans
~ Relocalisations industrielles : ces acheteurs qui font (ou défont) le « Made in France »
~ Enquête sur la diaspora malgache en France
~ Familles recomposées : la délicate question de l’égalité entre les enfants
~ Parler d’écologie en France : que révèle l’analyse linguistique des récits de la transition ?
~ « La normalisation du RN pourrait passer par l’effacement de Marine Le Pen »
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter