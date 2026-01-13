Ukraine : l’ONU a besoin de 2,3 milliards de dollars pour aider des millions de personnes cette année

Alors que la guerre en Ukraine est sur le point d'entrer dans sa cinquième année, l’ONU et ses partenaires lancent un appel d’urgence pour lever 2,3 milliards de dollars en 2026. L’objectif est d’apporter une aide vitale à 4,1 millions de personnes, dont des millions de déplacés, en leur fournissant nourriture, soins, abris et protection face à la crise humanitaire sans fin.



