Observatoire des droits humains

Iran : des hôpitaux « débordés » par l’afflux de blessés, dont des enfants

La répression des manifestations nationales qui secouent l’Iran depuis la fin décembre se poursuit. Mardi, le chef des droits de l’homme de l’ONU s’est dit « horrifié » par l’escalade de la violence exercée par les forces de sécurité iraniennes contre les protestataires, alors que des centaines de morts et des milliers d’arrestations sont rapportées.


© Nations Unies
