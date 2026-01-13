Boissons sucrées, alcool : l’OMS alerte sur une fiscalité qui favorise maladies et violences

À mesure que les boissons sucrées et l’alcool deviennent plus abordables, les pathologies qu’elles alimentent gagnent du terrain. Obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, cancers, traumatismes liés à la violence ou aux accidents : pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la tendance est inquiétante, en particulier chez les enfants et les jeunes adultes.



Lire l'article complet