Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Relocalisations industrielles : ces acheteurs qui font (ou défont) le « Made in France »

par Laurence Viale, Professor in Purchasing and Supply Management, IÉSEG School of Management
Jeanne Bessouat, Associate professor in Supply Chain Management, Université de Strasbourg
Les relocalisations d’entreprises sont souhaitées par les pouvoirs publics et une partie des consommateurs. Si leurs motivations sont variées, les dirigeants des entreprises ne doivent pas oublier un relais indispensable dans cette stratégie : les acheteurs professionnels. Et selon les cas, ce ne sont pas les mêmes profils qui seront les plus à même de mener à bien ces projets délicats.

Coca-Cola, un acteur local ! Dans une récente communication,…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les stablecoins présentent des risques. Il faut rapidement les encadrer
~ « Stranger Things » : pourquoi le final divise tant les fans
~ Enquête sur la diaspora malgache en France
~ Familles recomposées : la délicate question de l’égalité entre les enfants
~ Parler d’écologie en France : que révèle l’analyse linguistique des récits de la transition ?
~ « La normalisation du RN pourrait passer par l’effacement de Marine Le Pen »
~ L’IA peut-elle rendre la justice ?
~ Manifestations en Iran : « Quoi qu’il arrive, la situation s’annonce explosive »
~ Bloqué au travail en ce début d’année ? C’est peut-être un signe que vous progressez
~ Le patron de la Fed visé par une enquête pénale : Trump et la tentation d’une Fed docile
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter