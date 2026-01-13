Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Enquête sur la diaspora malgache en France

par Léo Delpy, Maitre de conférences, Université de Lille
Claire Gondard-Delcroix, Enseignante-chercheuse en économie, Université de Bordeaux
Tantely Andrianantoandro, Socio-économiste, Unité Mixte Internationale-Résiliences, Université catholique de Madagascar, Institut de recherche pour le développement (IRD), Fondation Croix-Rouge française
Tsiry Andrianampiarivo, Maître de conférences au Centre de recherche en économie de Grenoble, Université Grenoble Alpes (UGA)
Forte de près de 170 000 personnes, cette communauté est pourtant peu connue en France. Une enquête permet de mieux comprendre la perception de l’appartenance à la diaspora malgache ainsi que la diversité des relations entre les membres.

La diaspora malgache est l’une des principales diasporas d’Afrique subsaharienne en France. Les dernières estimations, datant de 2015, font état de 170 000 personnes,…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les stablecoins présentent des risques. Il faut rapidement les encadrer
~ « Stranger Things » : pourquoi le final divise tant les fans
~ Relocalisations industrielles : ces acheteurs qui font (ou défont) le « Made in France »
~ Familles recomposées : la délicate question de l’égalité entre les enfants
~ Parler d’écologie en France : que révèle l’analyse linguistique des récits de la transition ?
~ « La normalisation du RN pourrait passer par l’effacement de Marine Le Pen »
~ L’IA peut-elle rendre la justice ?
~ Manifestations en Iran : « Quoi qu’il arrive, la situation s’annonce explosive »
~ Bloqué au travail en ce début d’année ? C’est peut-être un signe que vous progressez
~ Le patron de la Fed visé par une enquête pénale : Trump et la tentation d’une Fed docile
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter