L’IA peut-elle rendre la justice ?
par Naoufel Mzoughi, Chargé de recherches en économie, Inrae
Gilles Grolleau, Professor, ESSCA School of Management
Murat Mungan, Professor of law; professor of economics (courtesy), director of the Law and Economics Program, Texas A&M University
Dans plusieurs pays, la justice expérimente l’usage de l’intelligence artificielle. Des chercheurs ont testé la perception d’une punition selon qu’elle émane d’un juge humain ou d’une IA.
- mardi 13 janvier 2026