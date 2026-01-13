Tolerance.ca
L’IA peut-elle rendre la justice ?

par Naoufel Mzoughi, Chargé de recherches en économie, Inrae
Gilles Grolleau, Professor, ESSCA School of Management
Murat Mungan, Professor of law; professor of economics (courtesy), director of the Law and Economics Program, Texas A&M University
Dans plusieurs pays, la justice expérimente l’usage de l’intelligence artificielle. Des chercheurs ont testé la perception d’une punition selon qu’elle émane d’un juge humain ou d’une IA.La Conversation


