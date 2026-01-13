Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Rihanna, Selena Gomez, Kylie Jenner : pourquoi la beauté est le nouvel eldorado des stars

par Frédéric Aubrun, Enseignant-chercheur en Marketing digital & Communication au BBA INSEEC - École de Commerce Européenne, INSEEC Grande École
Norchene Ben Dahmane Mouelhi, Marketing, ESCE International Business School
Soraya Zouari, Maitre de Conférences en marketing, Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)
Rihanna, Selena Gomez ou Kylie Jenner, les marques de cosmétiques créées par des stars se sont multipliées. Pourquoi cet engouement particulier pour la beauté ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le patron de la Fed visé par une enquête pénale : Trump et la tentation d’une Fed docile
~ Bob Denard et les coups d’État en Afrique : anatomie d’un mercenariat en héritage
~ Bilharziose en Europe : d’où vient cette maladie parasitaire et comment s’en protéger ?
~ Additifs conservateurs : deux grandes études suggèrent des liens avec un risque accru de cancers et de diabète de type 2
~ Un fidèle de Trump à la tête de la Fed ? Les marchés financiers s’inquiètent
~ Arabie saoudite : Nombre record d'exécutions en 2025
~ En RD Congo, la justice n’a toujours pas été rendue pour le meurtre de deux experts de l’ONU
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur l'Ukraine
~ En Ukraine, l’utilisation du froid comme arme de guerre
~ Rohingyas : audiences historiques à la CIJ sur les allégations de génocide au Myanmar
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter