Observatoire des droits humains

Le patron de la Fed visé par une enquête pénale : Trump et la tentation d’une Fed docile

par Alain Naef, Assistant Professor, Economics, ESSEC
Donald Trump souhaite nommer un de ses proches en mai 2026 à la tête de la Fed. Alors qui pour garantir l’indépendance de la puissante banque centrale des États-Unis ? Quels garde-fous ?La Conversation


© La Conversation
