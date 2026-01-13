Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Bilharziose en Europe : d’où vient cette maladie parasitaire et comment s’en protéger ?

par Christoph Grunau, Professeur des Universités, expert en épigénetique environnementale, Université de Perpignan Via Domitia
Ronaldo Augusto, Chair Professor Junior (CPJ), expert en maladies émergentes, Université de Perpignan Via Domitia
Les schistosomes, des vers parasites, infestent plus de 240 millions de personnes dans le monde, souvent sans qu’elles le sachent. Depuis quelques années, cette maladie s’étend. Elle touche désormais la Corse.La Conversation


