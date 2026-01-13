Additifs conservateurs : deux grandes études suggèrent des liens avec un risque accru de cancers et de diabète de type 2

par Mathilde Touvier, Directrice de l'Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle, U1153 Inserm,Inrae, Cnam, Université Sorbonne Paris Nord, Université Paris Cité, Université Paris Cité

Anaïs Hasenböhler, Doctorante, équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle, Université Sorbonne Paris Nord