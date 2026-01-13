Additifs conservateurs : deux grandes études suggèrent des liens avec un risque accru de cancers et de diabète de type 2
par Mathilde Touvier, Directrice de l'Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle, U1153 Inserm,Inrae, Cnam, Université Sorbonne Paris Nord, Université Paris Cité, Université Paris Cité
Anaïs Hasenböhler, Doctorante, équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle, Université Sorbonne Paris Nord
Deux nouvelles études suggèrent un lien entre la consommation d’additifs conservateurs, des substances présentes dans de nombreux aliments, et un risque accru de cancers et de diabète de type 2.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 13 janvier 2026