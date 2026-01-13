Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Additifs conservateurs : deux grandes études suggèrent des liens avec un risque accru de cancers et de diabète de type 2

par Mathilde Touvier, Directrice de l'Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle, U1153 Inserm,Inrae, Cnam, Université Sorbonne Paris Nord, Université Paris Cité, Université Paris Cité
Anaïs Hasenböhler, Doctorante, équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle, Université Sorbonne Paris Nord
Deux nouvelles études suggèrent un lien entre la consommation d’additifs conservateurs, des substances présentes dans de nombreux aliments, et un risque accru de cancers et de diabète de type 2.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
