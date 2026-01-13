Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Un fidèle de Trump à la tête de la Fed ? Les marchés financiers s’inquiètent

par Alain Naef, Assistant Professor, Economics, ESSEC
Donald Trump souhaite nommer un de ses proches en mai 2026 à la tête de la Fed. Alors qui pour garantir l’indépendance de la puissante banque centrale des États-Unis ? Quels garde-fous ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
