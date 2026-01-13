Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Arabie saoudite : Nombre record d'exécutions en 2025

par Human Rights Watch
Click to expand Image La place Al-Safat, à Riyad, en Arabie saoudite, photographiée le 18 août 2022 ; de nombreuses exécutions publiques ont précédemment eu lieu ici. En 2025, la plupart des exécutions dans ce pays ont eu lieu dans des cours de prisons.  © 2022 Johannes Sadek/dpa/picture alliance via Getty Images (Beyrouth) – Les autorités saoudiennes ont exécuté au moins 356 personnes en 2025, ce qui constitue un nombre annuel record dans ce pays an depuis que ces statistiques ont été examinées, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. C'est la deuxième année consécutive…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ En RD Congo, la justice n’a toujours pas été rendue pour le meurtre de deux experts de l’ONU
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur l'Ukraine
~ En Ukraine, l’utilisation du froid comme arme de guerre
~ Rohingyas : audiences historiques à la CIJ sur les allégations de génocide au Myanmar
~ Iran : La coupure d'Internet dissimule des atrocités
~ Santé mentale des adolescents : les réseaux sociaux amplifient les troubles observés hors ligne, en particulier chez les filles
~ Vietnam : des groupes sociaux et des activistes tentent de reconquérir l'espace civique
~ Ouganda: les droits des femmes sous la menace d'une campagne de désinformation menée par des groupes conservateurs
~ « Blue Monday » est un mythe, mais la déprime saisonnière est bien réelle. Voici comment traverser les mois d’hiver
~ Iran : des enfants parmi les victimes des violences contre les manifestants
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter