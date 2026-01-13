Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En RD Congo, la justice n’a toujours pas été rendue pour le meurtre de deux experts de l’ONU

par Human Rights Watch
Click to expand Image Zaida Catalán et Michael Sharp. © 2017 Instagram/Zaida Catalán ; John Sharp En mars 2017, des images vidéo de mauvaise qualité ont montré des hommes armés conduisant Zaida Catalán, une Suédoise de 36 ans, et Michael Sharp, un Américain de 34 ans, dans la savane, avant de les forcer à s’asseoir et de les abattre. Les meurtres brutaux de ces deux enquêteurs des Nations Unies – et la disparition de leur interprète congolais et des trois chauffeurs de moto qui les accompagnaient – ​​ont provoqué une onde de choc en République démocratique du Congo et au sein…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
