Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur l'Ukraine

Le Conseil de sécurité se réunit sur la situation en Ukraine, en présence de Rosemary DiCarlo, du département des affaires politiques, et de Ramesh Rajasingham, du bureau des affaires humanitaires. Suivez les discussions en direct grâce à l'équipe de la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.


Aussi
~ Arabie saoudite : Nombre record d'exécutions en 2025
~ En RD Congo, la justice n’a toujours pas été rendue pour le meurtre de deux experts de l’ONU
~ En Ukraine, l’utilisation du froid comme arme de guerre
~ Rohingyas : audiences historiques à la CIJ sur les allégations de génocide au Myanmar
~ Iran : La coupure d'Internet dissimule des atrocités
~ Santé mentale des adolescents : les réseaux sociaux amplifient les troubles observés hors ligne, en particulier chez les filles
~ Vietnam : des groupes sociaux et des activistes tentent de reconquérir l'espace civique
~ Ouganda: les droits des femmes sous la menace d'une campagne de désinformation menée par des groupes conservateurs
~ « Blue Monday » est un mythe, mais la déprime saisonnière est bien réelle. Voici comment traverser les mois d’hiver
~ Iran : des enfants parmi les victimes des violences contre les manifestants
