En Ukraine, l’utilisation du froid comme arme de guerre

Le froid n’est plus seulement une épreuve saisonnière en Ukraine : il est devenu un levier militaire. À mesure que les températures chutent en dessous de zéro, les frappes russe sur le pays s’intensifient, visant les fondements mêmes de la survie des civils : l’électricité, le chauffage, l’eau.



Lire l'article complet