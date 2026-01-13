Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Rohingyas : audiences historiques à la CIJ sur les allégations de génocide au Myanmar

Des audiences publiques se sont ouvertes lundi à la Cour internationale de justice (CIJ) dans le cadre d'une affaire historique intentée par la Gambie contre le Myanmar, alléguant des violations de la Convention sur le génocide concernant le traitement réservé par l'armée à la minorité Rohingya.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Arabie saoudite : Nombre record d'exécutions en 2025
~ En RD Congo, la justice n’a toujours pas été rendue pour le meurtre de deux experts de l’ONU
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur l'Ukraine
~ En Ukraine, l’utilisation du froid comme arme de guerre
~ Iran : La coupure d'Internet dissimule des atrocités
~ Santé mentale des adolescents : les réseaux sociaux amplifient les troubles observés hors ligne, en particulier chez les filles
~ Vietnam : des groupes sociaux et des activistes tentent de reconquérir l'espace civique
~ Ouganda: les droits des femmes sous la menace d'une campagne de désinformation menée par des groupes conservateurs
~ « Blue Monday » est un mythe, mais la déprime saisonnière est bien réelle. Voici comment traverser les mois d’hiver
~ Iran : des enfants parmi les victimes des violences contre les manifestants
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter