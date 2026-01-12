Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Iran : La coupure d'Internet dissimule des atrocités

par Human Rights Watch
Click to expand Image Une foule de manifestants défilaient dans un quartier central de Téhéran, en Iran, le 29 décembre 2025. © 2025 Agence de presse Fars/AP Photo (Beyrouth) – Les autorités iraniennes ont considérablement intensifié leur répression meurtrière contre des manifestants depuis le 8 janvier, et des informations crédibles indiquent que les forces de sécurité procèdent à des meurtres à grande échelle dans tout le pays. Depuis le 8 janvier, les autorités ont imposé une coupure d'Internet à l'échelle nationale, ce qui a entraîné de sévères restrictions en matière…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
