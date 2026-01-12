Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Ouganda: les droits des femmes sous la menace d'une campagne de désinformation menée par des groupes conservateurs

par Mamisoa Raveloaritiana
La montée en puissance des groupes conservateurs hostiles aux droits de l'homme en Ouganda et dans le monde entier a engendré une désinformation sexiste qui menace la démocratie et les libertés.


Lire l'article complet

© Global Voices -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Iran : La coupure d'Internet dissimule des atrocités
~ Santé mentale des adolescents : les réseaux sociaux amplifient les troubles observés hors ligne, en particulier chez les filles
~ Vietnam : des groupes sociaux et des activistes tentent de reconquérir l'espace civique
~ « Blue Monday » est un mythe, mais la déprime saisonnière est bien réelle. Voici comment traverser les mois d’hiver
~ Iran : des enfants parmi les victimes des violences contre les manifestants
~ Venezuela : des enquêteurs de l’ONU réclament la libération « immédiate » de tous les prisonniers politiques
~ Accord de Paris : dix ans d’engagements, un écart climatique persistant
~ La Terre du Milieu de Tolkien, un lieu imaginaire pour repenser notre rapport à la nature
~ La bulle de l’IA n’a rien de nouveau : Karl Marx en a expliqué les mécanismes, il y a près de 150 ans
~ Le plurilinguisme à l’école : une richesse invisible à reconnaître
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter