Iran : des enfants parmi les victimes des violences contre les manifestants

Alors que l’Iran est secoué depuis la fin décembre par un mouvement de contestation nationale violemment réprimé, l’UNICEF s'inquiète des rapports faisant état d’enfants et d’adolescents tués ou blessés lors des violences.


