Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Venezuela : des enquêteurs de l’ONU réclament la libération « immédiate » de tous les prisonniers politiques

Alors que des dizaines de prisonniers politiques ont été libérés ces derniers jours par les autorités vénézuéliennes, la mission d’enquête internationale indépendante sur le Venezuela a rappelé lundi que des centaines d’autres sont toujours détenus et a réclamé leur libération « immédiate ».


© Nations Unies
