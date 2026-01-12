Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La Terre du Milieu de Tolkien, un lieu imaginaire pour repenser notre rapport à la nature

par Véronique André-Lamat, Professeure de Géographie, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Léa Menard, Médiatrice scientifique, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
« Le Seigneur des anneaux », à travers sa géographie imaginaire, nous invite à nous engager dans une éthique environnementale qui semble plus d’actualité que jamais.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
