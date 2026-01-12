Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Répression en Iran : pourquoi les forces de sécurité visent les yeux des manifestants

par Firouzeh Nahavandi, Professeure émérite, Université Libre de Bruxelles (ULB)
Les tirs de la police visent volontairement les yeux des manifestants. Une pratique dont les racines sont bien plus anciennes que la République islamique.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Accord de Paris : dix ans d’engagements, un écart climatique persistant
~ La Terre du Milieu de Tolkien, un lieu imaginaire pour repenser notre rapport à la nature
~ La bulle de l’IA n’a rien de nouveau : Karl Marx en a expliqué les mécanismes, il y a près de 150 ans
~ Le plurilinguisme à l’école : une richesse invisible à reconnaître
~ Les plantes sont bien plus bavardes que vous ne le pensez
~ Droits humains : l’ONU confirme son Alliance mondiale sur fond de coupes budgétaires
~ Faut-il, comme EDF, interdire toute consommation d’alcool dans le monde professionnel ?
~ De la beauté au bien-être : le « personal branding » à l’ère des marques de célébrités
~ À quoi servent les groupements d’employeurs ?
~ Le microcrédit, un outil financier qui peut coûter cher aux femmes
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter