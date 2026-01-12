Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Droits humains : l'ONU confirme son Alliance mondiale sur fond de coupes budgétaires

Le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme a confirmé lundi le lancement, dans les prochains mois, d’une vaste Alliance mondiale destinée à replacer les droits humains au cœur du quotidien. Cette initiative intervient alors que le système onusien est fragilisé par des coupes budgétaires, des réunions annulées et des tensions croissantes. L’Alliance avait été annoncée une première fois le 25 septembre 2025 à New York par le Haut-Commissaire Volker Türk.


