De la beauté au bien-être : le « personal branding » à l’ère des marques de célébrités

par Frédéric Aubrun, Enseignant-chercheur en Marketing digital & Communication au BBA INSEEC - École de Commerce Européenne, INSEEC Grande École

Norchene Ben Dahmane Mouelhi, Marketing, ESCE International Business School

Soraya Zouari, Maitre de Conférences en marketing, Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)