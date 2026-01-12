Tolerance.ca
De la beauté au bien-être : le « personal branding » à l’ère des marques de célébrités

par Frédéric Aubrun, Enseignant-chercheur en Marketing digital & Communication au BBA INSEEC - École de Commerce Européenne, INSEEC Grande École
Norchene Ben Dahmane Mouelhi, Marketing, ESCE International Business School
Soraya Zouari, Maitre de Conférences en marketing, Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)
Rihanna, Selena Gomez ou Kylie Jenner, les marques de cosmétiques créées par des stars se sont multipliées. Pourquoi cet engouement particulier pour la beauté ?La Conversation


