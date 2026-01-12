Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

À quoi servent les groupements d’employeurs ?

par Matthieu Mandard, Maître de conférences en sciences de gestion, Université de Rennes 1 - Université de Rennes
Anne Joyeau, Professeur en management des ressources humaines
Sébastien Le Gall, Professeur des Universités en Stratégie et Management, Université Bretagne Sud (UBS)
Quarante ans après leur naissance, les groupements d’employeurs restent relativement discrets. Pourtant, cette forme juridique originale peut être un puissant levier, notamment pour les (très) petites et moyennes entreprises, en leur donnant les moyens de recruter un salarié en commun. Revue de détail des services proposés par cet outil.

Les groupements d’employeurs ont été institués en France en 1985 afin de permettre aux petites et moyennes entreprises de se regrouper pour recruter de la main-d’œuvre. Malgré leur intérêt, ces structures souffrent d’un manque…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
