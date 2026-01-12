Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les critères d'évaluation académique ignorent les chercheurs africains qui ont un impact local, selon une étude

par Eutychus Ngotho Gichuru, PhD Candidate in Educational Management, Makerere University
Archangel Byaruhanga Rukooko, Associate Professor (Philosophy ), Makerere University
Aujourd'hui, partout dans le monde, les universitaires sont enfermés dans un système d'évaluation de leurs recherches. Des indicateurs mesurent combien de fois leurs travaux sont cités par d'autres universitaires et le prestige des revues qui les publient. Ces indicateurs décident de tout y compris la carrière et le financement de leurs recherches.

Que signifie ce système international pour les universitaires africains comme nous ? Nos travaux ont montré que les indicateurs, censés…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
