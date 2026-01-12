Les critères d'évaluation académique ignorent les chercheurs africains qui ont un impact local, selon une étude
par Eutychus Ngotho Gichuru, PhD Candidate in Educational Management, Makerere University
Archangel Byaruhanga Rukooko, Associate Professor (Philosophy ), Makerere University
Aujourd'hui, partout dans le monde, les universitaires sont enfermés dans un système d'évaluation de leurs recherches. Des indicateurs mesurent combien de fois leurs travaux sont cités par d'autres universitaires et le prestige des revues qui les publient. Ces indicateurs décident de tout y compris la carrière et le financement de leurs recherches.
Que signifie ce système international pour les universitaires africains comme nous ? Nos travaux ont montré que les indicateurs, censés…
- lundi 12 janvier 2026