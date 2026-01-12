Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

RD Congo : Escalade des violences sexuelles liées au conflit

par Human Rights Watch
Click to expand Image Une patiente congolaise recevait des médicaments pour le traitement du VIH dans un centre médical le 31 juillet 2025, d’une quantité limitée suite à la réduction des fonds alloués par l'agence américaine USAID aux programmes de traitement en République démocratique du Congo. © 2025 Arlette Bashizi pour The Washington Post, via Getty Images Les violences sexuelles liées au conflit dans l’est de la République démocratique du Congo se sont intensifiées, tandis que le soutien aux survivantes a considérablement diminué.Le M23 soutenu par le Rwanda, d’autres groupes armés…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
