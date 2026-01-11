Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Cinq pistes pour éviter les clichés sur l’apprentissage et aider les élèves à progresser

par Jerrid Kruse, Professor of Science Education, Drake University
Apprendre, c’est comprendre. Cela demande des efforts et du temps. Il est important que les élèves en soient conscients pour progresser.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
