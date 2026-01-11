Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Après l’abattage de milliers de chevaux sauvages, le parc australien du Kosciuszko retrouve peu à peu ses paysages

par David M Watson, Professor in Ecology, Charles Sturt University
Patrick Finnerty, Postdoctoral Research Fellow in Conservation and Wildlife Management, University of Sydney
Avec la campagne d’abattage des chevaux sauvages, les zones alpines fragiles ne sont plus piétinées par des sabots durs. Mais les paysages de Kosciuszko mettront des décennies à se rétablir.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Cinq pistes pour éviter les clichés sur l’apprentissage et aider les élèves à progresser
~ Quand les IA cadrent l’information et façonnent notre vision du monde
~ Groenland : rester avec les Inuit polaires
~ L’avenir de l’impression 3D passera par les matériaux
~ Maduro-Trump : la bataille pour imposer un récit légitime
~ Où vivent les plus riches ? Ce que la géographie des hauts revenus dit des fractures françaises
~ Ce que font les entités de l'ONU concernées par un éventuel retrait américain
~ Malbouffe et désertification – quelles recettes pour repenser l’attractivité des centres-villes ?
~ États-Unis : Meurtre injustifié d’une femme par un agent de l’ICE à Minneapolis
~ Élections en Ouganda : l’ONU alerte sur un climat de répression et d’impunité
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter