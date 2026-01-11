Après l’abattage de milliers de chevaux sauvages, le parc australien du Kosciuszko retrouve peu à peu ses paysages
par David M Watson, Professor in Ecology, Charles Sturt University
Patrick Finnerty, Postdoctoral Research Fellow in Conservation and Wildlife Management, University of Sydney
Avec la campagne d’abattage des chevaux sauvages, les zones alpines fragiles ne sont plus piétinées par des sabots durs. Mais les paysages de Kosciuszko mettront des décennies à se rétablir.
- dimanche 11 janvier 2026