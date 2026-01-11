Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Quand les IA cadrent l’information et façonnent notre vision du monde

par Adrian Kuenzler, Scholar-in-Residence, University of Denver; University of Hong Kong
L’IA sélectionne les informations, influençant subtilement l’opinion des individus (que les informations présentées soient vraies ou fausses). Comment régulier ce problème ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
