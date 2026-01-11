Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Groenland : rester avec les Inuit polaires

par Ludovic Slimak, Archéologue, penseur et chercheur au CNRS, Université de Toulouse
En juin 1951, l’explorateur Jean Malaurie voit surgir de la toundra une immense base militaire américaine, bâtie dans le secret le plus total. Ce choc marque pour lui le début de l’effondrement des sociétés inuit traditionnelles.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
