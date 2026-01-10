Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Où vivent les plus riches ? Ce que la géographie des hauts revenus dit des fractures françaises

par Hippolyte d’Albis, Professeur, ESSEC
Aurélie Sotura, Chercheuse au LAET, Université Lumière Lyon 2
Florian Bonnet, Démographe et économiste, spécialiste des inégalités territoriales, Ined (Institut national d'études démographiques)
La géographie des ménages les plus aisés révèle les profondes mutations de l’économie et de la société françaises depuis 1960.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
