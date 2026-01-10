Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Iran. Le nombre de morts et de blessés ne cesse d’augmenter, tandis que les autorités se livrent à une répression sanglante des manifestations

par Amnesty International
Les autorités iraniennes mènent depuis le 28 décembre 2025 une répression meurtrière contre les manifestant·e·s à travers le pays : les forces de sécurité font un usage illégal de la force et des armes à feu et procèdent à des arrestations arbitraires massives, ont déclaré Amnesty International et Human Rights Watch le 8 janvier 2026. Les deux organisations […] The post Iran. Le nombre de morts et de blessés ne cesse d’augmenter, tandis que les autorités se livrent à une répression sanglante des manifestations appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
