Iran. Le nombre de morts et de blessés ne cesse d’augmenter, tandis que les autorités se livrent à une répression sanglante des manifestations

par Amnesty International

Les autorités iraniennes mènent depuis le 28 décembre 2025 une répression meurtrière contre les manifestant·e·s à travers le pays : les forces de sécurité font un usage illégal de la force et des armes à feu et procèdent à des arrestations arbitraires massives, ont déclaré Amnesty International et Human Rights Watch le 8 janvier 2026.



