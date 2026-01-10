Tolerance.ca
Ce que font les entités de l'ONU concernées par un éventuel retrait américain

L'intention des États-Unis de se retirer d'un certain nombre d'entités des Nations Unies, annoncée cette semaine, vise des programmes et des initiatives axés sur un large éventail de domaines cruciaux, notamment la crise climatique, le commerce, l'égalité des sexes et le développement.


