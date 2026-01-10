Malbouffe et désertification – quelles recettes pour repenser l’attractivité des centres-villes ?
par Vincent Dutot, Full professeur Marketing Digital - Fondateur www.cercap.fr, EM Normandie
Abel Mensah, Enseignant-Chercheur en Stratégie, Ascencia Business School
Les enseignes de restauration rapide sont-elles la cause ou la conséquence de la désertification de certains centres-villes ? Comment expliquer ce phénomène et lutter contre ?
Lire l'article complet
© La Conversation
- samedi 10 janvier 2026