Observatoire des droits humains

Malbouffe et désertification – quelles recettes pour repenser l’attractivité des centres-villes ?

par Vincent Dutot, Full professeur Marketing Digital - Fondateur www.cercap.fr, EM Normandie
Abel Mensah, Enseignant-Chercheur en Stratégie, Ascencia Business School
Les enseignes de restauration rapide sont-elles la cause ou la conséquence de la désertification de certains centres-villes ? Comment expliquer ce phénomène et lutter contre ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
