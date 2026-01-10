États-Unis : Meurtre injustifié d’une femme par un agent de l’ICE à Minneapolis

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une foule de personnes participaient à une veillée commémorative en hommage à Renee Nicole Good, abattue par un agent de l'ICE (Immigration and Customs Enforcement) à Minneapolis, dans le Minnesota, aux États-Unis, le 7 janvier 2026. © 2026 Jaida Grey Eagle/Bloomberg via Getty Images (Washington, le 9 janvier 2026) – Le meurtre d’une femme à Minneapolis par un agent fédéral des services d’immigration des États-Unis, le 7 janvier était injustifiable, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Trois vidéos de l’incident, partagées sur les réseaux sociaux…



Lire l'article complet