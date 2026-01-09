Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Élections en Ouganda : l’ONU alerte sur un climat de répression et d’impunité

À quelques jours des élections prévues le 15 janvier en Ouganda, le climat politique est marqué par une répression et des intimidations généralisées visant l’opposition, les défenseurs des droits humains, les journalistes et toute personne exprimant des opinions dissidentes, selon un rapport publié vendredi par le Bureau des droits de l’homme des Nations Unies.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Ukraine : une attaque nocturne massive prive des millions de personnes d'électricité
~ Iran : l’ONU appelle à protéger le droit de manifester pacifiquement
~ 1 000 jours de guerre au Soudan : les civils paient le prix de cette tragédie
~ Manger sain et durable avec la règle des 4V
~ Le raid de Donald Trump sur le Venezuela laisse présager un nouveau partage du monde entre les grandes puissances
~ « Cloud Dancer » : la couleur Pantone de l’année révèle les risques d’une esthétique du retrait
~ Économie mondiale : le pire est évité, mais la croissance ralentit
~ Retrait américain d’entités de l'ONU : la « responsabilité d’agir » de l'organisation demeure intacte
~ Syrie : des combats à Alep font des morts parmi les civils et déplacent des milliers de personnes
~ Iran : Nouveau cycle de répression sanglante de manifestations
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter