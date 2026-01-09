Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Ukraine : une attaque nocturne massive prive des millions de personnes d'électricité

Après une attaque russe de grande ampleur contre l'Ukraine pendant la nuit, les agences des Nations Unies apportaient vendredi leur soutien aux efforts visant à rétablir les services d'électricité, de chauffage et d'eau alors que les températures hivernales sont glaciales, 


