Observatoire des droits humains

1 000 jours de guerre au Soudan : les civils paient le prix de cette tragédie

Cela fait 1000 jours, ce vendredi, que la guerre au Soudan a éclaté entre factions militaires rivales. Le conflit a engendré la plus grave crise alimentaire et la plus importante situation d'urgence en matière de déplacements de population au monde. 


