Manger sain et durable avec la règle des 4V

par Anthony Fardet, Chargé de recherches HC, UMR 1019 - Unité de Nutrition humaine, Université Clermont Auvergne, Inrae
Michel Duru, Directeur de recherche honoraire, UMR AGIR (Agroécologie, innovations et territoires), Inrae
Manger végétal, vrai et varié et consommer plus de produits issus d'une agriculture régénérant le vivant. Tout cela est bénéfique pour notre santé comme celle des écosystèmes.La Conversation


