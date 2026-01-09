Tolerance.ca
Économie mondiale : le pire est évité, mais la croissance ralentit

En dépit des scénarios catastrophes évoqués par les experts, l’économie mondiale devrait éviter la rupture en 2026, sans pour autant retrouver sa vitalité. C’est la conclusion d’un nouveau rapport de l'ONU publié jeudi, qui anticipe une croissance de 2,7 % cette année, en légère baisse par rapport à 2025 – et nettement inférieure à la moyenne de 3,2 % observée avant la pandémie.


