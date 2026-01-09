Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Retrait américain d’entités de l'ONU : la « responsabilité d’agir » de l'organisation demeure intacte

Le Secrétaire général des Nations Unies a regretté, jeudi, la décision de Washington de se retirer de dizaines d’organisations internationales, dont plus d’une trentaine d’entités onusiennes. António Guterres souligne toutefois que l’ONU continuera de s’acquitter de l’ensemble des mandats que lui confient les États membres.


© Nations Unies -

© Nations Unies -
