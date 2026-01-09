Syrie : des combats à Alep font des morts parmi les civils et déplacent des milliers de personnes

Au moins cinq civils ont été tués, des dizaines d’autres blessés et quelque 30 000 personnes ont été déplacées à la suite de la reprise des combats à Alep, en Syrie. L'ONU appelle à une désescalade immédiate et à un retour aux pourparlers politiques.



