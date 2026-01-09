Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Syrie : des combats à Alep font des morts parmi les civils et déplacent des milliers de personnes

Au moins cinq civils ont été tués, des dizaines d’autres blessés et quelque 30 000 personnes ont été déplacées à la suite de la reprise des combats à Alep, en Syrie. L'ONU appelle à une désescalade immédiate et à un retour aux pourparlers politiques.


© Nations Unies -
~ Iran : Nouveau cycle de répression sanglante de manifestations
