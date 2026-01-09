Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

« Cloud Dancer » : la couleur Pantone de l’année révèle les risques d’une esthétique du retrait

par Rose K. Bideaux, Chercheur·e en arts et en études de genre, Université Paris 8 – Vincennes Saint-Denis
En désignant « Cloud Dancer » comme couleur de l’année 2026, le Pantone Color Institute consacre une nuance de blanc présentée comme aérienne, apaisante et propice à la concentration. Mais que révèle vraiment ce choix sur notre époque, au-delà du discours marketé ?

Depuis 2000, Le Pantone Color Institute fait la pluie et le beau temps dans le monde de la mode et du design en déclarant chaque année quelle couleur est « tendance ». Le discours officiel de la marque inscrit la couleur de 2026, « Cloud…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Économie mondiale : le pire est évité, mais la croissance ralentit
~ Retrait américain d’entités de l'ONU : la « responsabilité d’agir » de l'organisation demeure intacte
~ Syrie : des combats à Alep font des morts parmi les civils et déplacent des milliers de personnes
~ Iran : Nouveau cycle de répression sanglante de manifestations
~ Iran : Nouveau cycle de répression sanglante de manifestations
~ Le Conseil des droits de l'homme élit un Indonésien à sa présidence pour 2026
~ En quoi le cas du Louvre questionne-t-il la sécurité des musées ?
~ Dermatose nodulaire contagieuse : les vétérinaires victimes d’une épidémie de désinformation
~ L’intervention des États-Unis au Venezuela au prisme du droit international
~ Loi de finances spéciale : une entorse à la Constitution ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter