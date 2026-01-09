Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Iran : Nouveau cycle de répression sanglante de manifestations

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des photos de 28 personnes tuées par les forces de sécurité iraniennes entre le 31 décembre 2025 et le 3 janvier 2026, lors de la répression des manifestations en Iran. © Amnesty International (Beyrouth) – Depuis le 28 décembre 2025, les autorités iraniennes ont mené une répression meurtrière contre des manifestant-e-s dans tout le pays, ont déclaré aujourd'hui Amnesty International et Human Rights Watch ; les forces de sécurité ont illégalement recouru à la force en employant des armes à feu, et ont procédé à des arrestations arbitraires massives.Les deux…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
