Le Conseil des droits de l'homme élit un Indonésien à sa présidence pour 2026

Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, l'organe intergouvernemental principal des Nations Unies sur toutes les questions relatives aux droits humains, a élu un diplomate indonésien à sa présidence pour l'année 2026, une première pour ce pays.



