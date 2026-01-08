Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Dermatose nodulaire contagieuse : les vétérinaires victimes d’une épidémie de désinformation

par Jeanne Brugère-Picoux, Professeur honoraire agrégée de pathologie du bétail à l’École nationale vétérinaire d’Alfort, Président honoraire de l’Académie vétérinaire de France (2012), Académie nationale de médecine, Académie vétérinaire de France
Jean-Yves Gauchot, Docteur vétérinaire, Président de la Féderation des syndicats vétérinaires de France, Vice-président de l’Académie vétérinaire de France., Académie vétérinaire de France
La crise agricole de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a vu un déferlement inédit de fake news, ciblant en particulier les vétérinaires.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le Conseil des droits de l'homme élit un Indonésien à sa présidence pour 2026
~ En quoi le cas du Louvre questionne-t-il la sécurité des musées ?
~ L’intervention des États-Unis au Venezuela au prisme du droit international
~ Loi de finances spéciale : une entorse à la Constitution ?
~ Non, votre cerveau n’atteint pas soudainement sa maturité à 25 ans : ce que révèlent vraiment les neurosciences
~ Syrie : comment les petites entreprises ont survécu à la guerre en bâtissant une économie parallèle
~ En Iran, des joueurs de tennis luttent contre la sécheresse en plantant des arbres.
~ Guérir par la musique : briser la glace au Myanmar
~ Peut-on encourager le covoiturage avec des subventions locales ?
~ La marche, premier mode de déplacement en France : ce que disent vraiment les statistiques de mobilité
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter