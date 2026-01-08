Dermatose nodulaire contagieuse : les vétérinaires victimes d’une épidémie de désinformation
par Jeanne Brugère-Picoux, Professeur honoraire agrégée de pathologie du bétail à l’École nationale vétérinaire d’Alfort, Président honoraire de l’Académie vétérinaire de France (2012), Académie nationale de médecine, Académie vétérinaire de France
Jean-Yves Gauchot, Docteur vétérinaire, Président de la Féderation des syndicats vétérinaires de France, Vice-président de l’Académie vétérinaire de France., Académie vétérinaire de France
La crise agricole de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a vu un déferlement inédit de fake news, ciblant en particulier les vétérinaires.
Lire l'article complet
© La Conversation
- jeudi 8 janvier 2026